Esto hallaron en el auto de Miss Guerrero tras ser detenida

-

El hombre que acompañaba a la modelo al ser detenida, es un exasesor político.

Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, fue detenida en la caseta de La Venta, en el acceso al puerto de Acapulco, por el presunto delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Al momento de su captura iba acompañada de un hombre, quien según información preliminar, se trataría de su guardaespaldas.

View this post on Instagram A post shared by Miss México Org (@missmexicoorg)

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la reina de belleza iba acompañada de Luis Alberto Hernández Santos, quien fue contratista de obra pública y asesor político del exgobernador Héctor Astudillo Flores.

Autoridades también detallaron que durante el operativo hallaron al menos dos armas cortas y más de 50 cartuchos útiles dentro del auto en el que se conducía Lagos.

Hasta ahora Lagos no ha sido vinculada con alguna organización delictiva, pero se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es Isadora Lagos?

Isadora Lagos tiene 25 años, es licenciada en Derecho y actualmente está cursando la licenciatura en Gastronomía. Además, ha destacado en el deporte y el arte.

Ganó el título de Miss Guerrero 2024 y fue seleccionada para representar a su estado en el certamen nacional "Miss México 2025".

View this post on Instagram A post shared by Miss México Org (@missmexicoorg)

Es muy conocida por su profunda conexión con los animales, especialmente con los perros, lo que la ha llevado a ser voluntaria desde hace años en albergues, campañas de esterilización y vacunación.