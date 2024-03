¡Se dio de baja! Esto hizo Regina Solares tras denuncias en su contra por estafas

-

Tras ser denunciada por masivas estafas, Regina Solares, la mujer que habría obtenido más de Q1 millón por boletos falsos, cerró sus redes sociales.

A pocos días de haber sido denunciada en redes sociales por masivas estafas, Regina Solares Valdez cerró sus perfiles sociales, donde era muy activa y compartía momentos de su día a día.

En un inicio, únicamente había borrado todas sus fotografías de la red social de Instagram. Sin embargo, luego de que el caso trascendió a nivel nacional, borró sus cuentas de redes sociales.

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)

Soy502 consultó con el Ministerio Público (MP), para conocer si Regina Solares fue denunciada penalmente por guatemaltecos afectados, esto tras haber sido estafados con boletos falsos para los conciertos de "Karol G" en Guatemala, y explicaron que hasta la fecha no existía ninguna.

Sin embargo, el ente investigador explicó que la mujer ya contaba con antecedentes por delitos de estafas, estos previos a los conciertos de la colombiana.

Por más de Q1 millón

De acuerdo con las denuncias hechas en las redes sociales, Regina Solares habría estafado alrededor de 30 guatemaltecos por más de Q1 millón.

Una usuaria denunció que Regina la estafó por la cifra de Q76 mil, tras haberle hecho un pago por dos mesas para dicho concierto.

Tras la denuncia de esta usuaria, se sumaron otras personas, quienes aseguraron que la mujer dejó de responderles días antes del evento musical, y ellos ya les habían hecho transferencias de entre Q20 y Q30 mil.

(Foto: captura de pantalla)

En esa misma línea, la conductora de televisión, Sandy Méndez, también publicó que Regina Solares, quien es originaria de Petén, estafó a una su amiga.

(Foto: captura de pantalla)

Mientras que la promotora de "Envivo", la cual estuvo a cargo de los dos concierto de Karol G en el país, advirtió antes de la preventa de los tickets, para que no se fueran a dejar engañar por "estafadores", sugiriendo a los guatemaltecos para que no adquirieran entradas en puntos no autorizado ni por medio de terceros.

De manera preliminar se sabe que la mujer habría estafado alrededor de 30 personas.

(Foto: captura de pantalla)

La vida de lujos que presumía

Cabe destacar que en sus redes sociales, la mujer presumía la vida de lujos que tenía.

Entre viajes a Europa, lugares turísticos y compras en tiendas de diseñador en el extranjero, se pudo observar sus lujos en varias fotografías.

En una de las imágenes, se evidenció que la mujer acusada por varios guatemaltecos de haber cometido estafa por más de Q1 millón viajó al extranjero y adquirió varias prendas y bolsos de la marca Louis Vuitton y Gucci.

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)

Unas usuarias que resultaron afectadas por la señalada también indicaron que constantemente difundía fotografías de cirugías estéticas que aparentemente se realizaba.

En otra publicación que Regina realizó en sus historias de Instagram presumió de mucho dinero en efectivo; sin embargo, se desconoce la cantidad.

(Foto: redes sociales)