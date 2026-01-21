¡Hasta una laptop! Esto incluye el paquete escolar para las escuelas en El Salvador

La ministra de Educación de El Salvador reveló qué incluyen las cajas que recibirán los alumnos del sector público este nuevo ciclo escolar.
OTRAS NOTICIAS: ¡De última generación! Así funcionan los semáforos inteligentes
Para este ciclo escolar 2026, los estudiantes del sector público de El Salvador recibirán una caja con todos los implementos que utilizarán durante el año, para que los padres de familia no tengan que realizar ningún tipo de gasto.
Karla Trigueros, ministra de Educación, afirma que los paquetes para este ciclo escolar vienen mejorados.
Por ejemplo, una caja para cuarto grado incluye:
- Uniforme completo y zapatos escolares
- Juegos de geometría
- Crayones
- Tijeras
- Marcadores
- Lapiceros y lápices
- Cuadernos de 100 hojas
- Paquetes de libros de todas las materias
- Una laptop
Y así por cada grado, a los más pequeños se les sustituye la laptop por una tablet.
Este paquete también incluye a los adultos de educación por madurez.
Según Trigueros, hasta el momento se han entregado 1.2 millones de dispositivos. Además, se ha realizado una inversión que sube a 800 millones de dólares.