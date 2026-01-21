¡De última generación! Así funcionan los semáforos inteligentes

-

Dos de las ocho fases del proyecto ya están terminadas, incluida la zona 10.

Como parte de los proyectos con los que la Municipalidad de Guatemala busca agilizar y mejorar la movilidad vehicular en la ciudad, están los semáforos "inteligentes".

Se trata de nuevos aparatos que serán instalados en 511 intersecciones. Los primeros ya están activos, pero ¿cómo funcionan?

Héctor Flores, gerente de Emetra, detalla que "estos semáforos de última generación tienen la capacidad de hacer una medición del largo de la cola y en función de eso, se define el tiempo que se le dará para programar de rojo a verde en una intersección semafórica".

Algunas intersecciones están siendo reemplazadas con equipamiento nuevo, otras son totalmente nuevas.

Centro de monitoreo

Los aparatos trasladan la información en tiempo real y datos estadísticos al centro de monitoreo, por ejemplo de la cantidad de vehículos circulando en una calle o avenida, y esa data es importante tenerla procesada porque también se tienen softwares de simulación de tráfico.

(Foto: PMT)

Hasta el momento se han concluido dos de las ocho fases que contempla el proyecto.

El sector de zona 10 ya está terminado. Ahora se trabaja en el sector de zona 1, en donde ya está instalado el equipamiento y se avanza en un proceso de calibración.