Esto es lo que sucede cuando recibes la primera dosis de Pfizer

Expertos sugieren seguir unas recomendaciones luego de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer.

Las dudas sobre las vacunas es un tema de no acabar, por esa razón a continuación se determinará qué debes hacer luego de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, fabricada y producida por la industria farmacéutica BioNTech.

De acuerdo con un artículo publicado en Health Digest se dio a conocer que luego de haber adquirido la vacuna y en días posteriores se pueden presentar efectos secundarios, aunque no todos generarán la misma reacción en las personas, pero si se debe tener un control de la salud, sobre todo luego de recibir la dosis.

Mientras que The York Times, también precisó que a través de los ensayos que se realizaron de la vacuna Pfizer, varios pacientes no informaron sobre los efectos secundarios que presentaron y eso no ayuda a que se complete o descarte cualquier posibilidad negativa.

Recomendaciones de algunos médicos

Especialistas recomiendan unos sencillos pasos para poder cuando se presentan los efectos adverso.

Según galenos lo más recomendable es no automedicarse y si las molestias son muy intensas consultar con su médico para que sea él quien recete lo más adecuado, generalmente estos recomiendan algún analgésico, ya que no contrarresta la fuerza de la sustancia.

Asimismo, sugieren que estén controlando su salud horas y días después de haber recibido la vacuna.

Es importante notar temperatura, dolor muscular y problemas intestinales, entre otros. Aunque en algunos pocos casos se han presentado reacciones de gravedad, estos sí requieren de atención de emergencia.

Además, no debe faltar brindar toda la información posible como antecedentes de salud.