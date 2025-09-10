"Esto no es IA": Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

-

Úrsula Corberó, conocida por su participación en La casa de papel, espera su primer hijo junto al actor "Chino" Darín.

Úrsula Corberó triunfó en la serie británica "El chacal". (Foto: Instagram/Úrsula Corberó)

La actriz española compartió la buena nueva con sus seguidores. "Esto no es IA", escribió junto a una foto en la que presume su barriguita en un camisón blanco.

El padre hizo lo propio y publicó la misma fotografía rodeada de emojis de corazones.

Corberó y Darín se conocieron hace ya 10 años, mientras filmaban la serie española La embajada, y desde entonces se volvieron inseparables.

La actriz de 36 años ha labrado una importante trayectoria y en 2024 dio el salto a la televisión internacional por su papel en El chacal, junto a Eddie Redmayne.

Por su parte, Darín, quien ha actuado en cintas como Él ángel y La noche de 12 años, proviene de una de las sagas actorales más respetadas y queridas de la Argentina.

Su abuelo fue el actor Ricardo Darín, mientras que su padre, también llamado Ricardo, es uno de los intérpretes más prolíficos de su generación.

La actriz española se dio a conocer con la serie "Física o química". (Foto: Instagram/Úrsula Corberó)

Precisamente, el futuro abuelo acaba de revelar que se enteró de la noticia hace unos meses y que le reconforta saber que ha llenado de alegría a mucha gente.