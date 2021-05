Así reaccionó Stephanie Salas a la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie"

La cantante lanzó una "indirecta" luego del cuarto episodio de la famosa serie de Luis Miguel.

En sus historias de Instagram, Stephanie compartió un mensaje escrito por el maquillista de celebridades Juan Peralta, acompañado de un ícono de llama de fuego, él posteó su sentir acerca de la serie, que estaba viendo por primera vez:

“Oigan, hoy por fin pude pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo superpadre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc, pero me quedé pensando ¿y para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras? que no se pueden ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos”.

"Again (De nuevo) qué padre que LuisMi contó su versión, qué padre que retomó la relación con su hija pero siento que la historia de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia sin hacerlas víctimas o las abnegadas", cerró.

Otra de las indirectas que dedicó a Luis Miguel fue en un post donde modela unos jeans y un blazer de terciopelo negro.

En la imagen ella luce fresca y natural, pero la daga que ensartó con el mensaje que decía: "Mejor cuéntame uno de Pinocho (Meglio raccontarmi una storia su Pinocchi)".

Hay que recordar que el capítulo habló de un libro del clásico cuento "Las aventuras de Pinocho", del autor italiano Carlo Collodi, lanzado en 1883.

La trama

En la trama Michelle encuentra el cuento debajo en la casa de LuisMi y le pide a él que se lo lea, el libro había sido un regalo de su mamá Marcela Basteri y llevaba una cariñosa frase, luego él se lo entregó a su hija cuando la volvió a buscar y estuvo con ella un fin de semana, pidiéndole que lo cuidara mucho porque era de su abuela.

Stephanie es retratada como ‘Sophie’, al inicio de la trama envió un comunicado, pues consideró que se mostró una imagen de ella que no la hacía quedar bien y los detalles eran inconcretos.

“No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción, y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un propósito comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron”.



