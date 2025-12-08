Esto recuerdan de la exprimera dama, Rosa Leal de Pérez

-

Rosa Leal de Pérez, esposa del expresidente Otto Pérez Molina falleció. Fue primera dama entre 2012 y 2015.

Rosa Leal de Pérez, era psicóloga de profesión, esposa del expresidente Otto Pérez Molina y ex primera dama de la Nación, más conocida como "doña Rosita".

Según entrevistas que brindó la ex primera dama cuando estaban en la campaña electoral de 2011, ella conoció a Otto Pérez Molina cuando tenía 14 años. Se casaron y tuvieron dos hijos.

Boda de Otto Pérez Molina con Rosa Leal. (Foto: Archivo)

Fue el expresidente quien la impulsó a estudiar una carrera universitaria. El título lo recibió cuando sus hijos ya eran mayores.

Graduación de Rosa Leal. (Foto: Archivo)

Así la recuerdan

German Velásquez, un exmiembro del partido Patriota, exdiputado y exfuncionario del Ejecutivo, recordó cómo era Doña Rosita.

"Yo conocí a doña Rosita en el 2002, cuando empezó a acompañar al presidente Pérez en el sueño de la construcción de un grupo promotor inicialmente y luego un partido político" inició su relato.

"Lo que más me agradó de ella es que estuvo a la par del presidente. Me tocó viajar a todo el país y le podría decir que ella viajó a un 80% de este", recordó y enfatizó en que ella siempre tenía una sonrisa.

Recordó que apoyó en la Secretaría de la Mujer del Partido Patriota y que al ser primera dama, estuvo involucrada en varios proyectos a favor de niñez y mujeres.

"Como primera dama ella tuvo detalles con los que trabajamos como fundadores del partido. Quienes en ese momento fuimos bendecidos para poderles servir a nuestro país en los diferentes puestos. Ella tenía muchos detalles, por ejemplo, le gustaba hacer galletitas y lo invitaba a uno a la Casa Presidencial, a su despacho, a platicar del trabajo. En qué podía apoyar ella y cómo íbamos con los proyectos de mujeres. Siempre acompañados de un café con leche", detalló.

Por último, recordó una frase que "Doña Rosita" repetía: "Haga, las cosas siempre bien y después de hacerlas bien, hágalas con excelencia".

Otto Pérez Molina junto a su esposa Rosa Leal de Pérez. (Foto: Nuestro Diario)

Esta es una entrevista concedida al Diario Oficial durante la administración del PP:

Acompañó a Pérez Molina

Rosa Leal, acompañó en todo momento a Pérez Molina, incluso en la época más difícil para el exgobernante, cuando en 2015 fue acusado de corrupción y terminó por renunciar a la presidencia.

A raíz de los múltiples casos en contra de Pérez Molina, entre 2016 y 2018, un juez embargó las cuentas y bienes a Rosa Leal y sus hijos.

Además, le fue retirada la visa para viajar a Estados Unidos.

En una de las audiencias por el caso, La Línea, un colaborador, mencionó a Rosa Leal, pero nunca fue acusada formalmente dentro del caso.