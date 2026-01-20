Caravana del Zorro espera decisión de autoridades para realización de evento

-

Debido a las medidas decretadas por el estado de sitio, en redes sociales, ciudadanos preguntan si se celebrará la tradicional Caravana del Zorro.

En un comunicado, los responsables de crear año con año, la peregrinación en motocicleta, para venerar al Cristo Negro, llamada Caravana del Zorro, dieron detalles de las medidas a tomar, tras decretarse la suspensión temporal de libertades, para controlar situaciones que amenazan la seguridad.

"Ante las noticias que circulan acerca de una supuesta cancelación de la Caravana, informamos que la directiva se encuentra a la espera de las autoridades, acataremos estrictamente las medidas que se determinen... Nuestro actuar siempre se ha apegado a la ley y a la responsabilidad civil", se lee en el documento.

La Caravana del Zorro se efectuará con normalidad, siempre y cuando las autoridades de gobierno así lo determinen, en caso de lo contrario, los directivos aseguran que, con el fin la seguridad de los participantes, seguirán la instrucción.

Al tener una respuesta oficial informarán a la población de la decisión tomada como agrupación.

Años de historia

Este 2026 la Caravana del Zorro cumple 65 años de viajar de Ciudad de Guatemala a Esquipulas en moto, para venerar al Cristo Negro, combinando fe, tradición motociclista y un fuerte componente social solidario, ya que lo recaudado de la venta de souvenirs de la experiencia, se destina a apoyar la educación, la actividad ha sido declarada Patrimonio Intangible de la Nación.

