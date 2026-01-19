Recomendaciones para asistir a conciertos durante el estado de sitio

-

Si tienes dudas acerca de qué pasará con tu concierto favorito, durante el estado de sitio declarado por el presidente Bernardo Arévalo, esta información puede interesarte. ¿Siguen en pie los shows en el país?

El estado de sitio es la suspensión temporal de libertades, con el fin de controlar situaciones que amenazan la seguridad y requieren medidas fuera de lo común.

La decisión radica en la reciente ola de ataques armados, dirigidos contra autoridades, surgidas a raíz de la negativa estatal a ceder ante las exigencias de personas privadas de libertad, que actuaron fuera del marco legal.

¿Se cancelará los conciertos programados durante el estado de sitio?

Soy502 conversó con las productoras cuyos shows internacionales se llevarán a cabo en los próximos días de enero y febrero, y según explican, todo continúa como lo planeado.

Estos son los eventos:

Las Guerreras del K-Pop

Está programado para el 24 y 25 de enero en el Zoológico La Aurora de la Ciudad de Guatemala. Compra aquí.

Horarios del 24 de enero: 03:00 p. m. y 05:00 p.m.

Horarios del 25 de enero: 11:00 a. m., 01:00 p. m. 03:00 p.m. y 05:00 p. m.

Los precios son: Diamante: Q225.00 y VIP: Q175.00.

View this post on Instagram A post shared by Producciones Ticketpolis (@produccionesticketpolis)

El Clubo, dos décadas de Rock and Roll

Sábado 31 de enero en la Sociedad Española de Beneficencia de Occidente, conocida como Beneficencia española, Avenida 14, 3-65, Zona 1, Quetzaltenango.

Horario: A partir de las 07:00 p. m.

Los precios son: preventa: Q100 y taquilla: Q150.

María León y Yahir con su gira "Fuego"

Sábado 28 de febrero en Forum Majadas de la Ciudad de Guatemala, a paritr de las 8 p. m. Compra aquí.

Los precios son:

Mesas Amex (Precio Normal Q590.00 + Q120.00 Service Fee = Q710.00) GTQ 710.00

Mesas Black (Precio Normal Q490.00 + Q100.00 Service Fee = Q590.00) GTQ 590.00

Mesas Platinum (Precio Normal Q390.00 + Q80.00 Service Fee = Q470.00

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asa Promotions (@asapromotions)

Santiago Cruz con su gira "Quince de caminos"

28 de febrero en la Gran Sala "Efraín Recinos", del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Compra aquí.

Los precios son:

La Preventa BAC se llevará a cabo el 18 y 19 de enero con 10% de descuento con tarjetas de crédito y débito BAC.

Recomendaciones

Tu seguridad es lo primero, realiza un plan de movilización y mantente comunicada con tus seres queridos, alertándoles dónde estarás.

1. Llevando tu identificación (DPI o licencia de conducir).

2. Usa ropa y calzado cómodo.

3. Lleva contigo tu teléfono celular y mantenlo con una buena carga, si puedes, usa un cargador portátil para estar localizable en cualquier momento.

4. Ubica las salidas en el recinto donde te encuentres, además de los puntos seguros.

5. Usa transporte seguro, comparte automóvil con tus acompañantes, pide a tus familiares que te lleven al lugar y te lleguen a traer, o utiliza medios de transporte confiables, como taxis por aplicación o los medios de transporte conocidos.

6. Hidrátate bien y supervisa tus bebidas mientras estás disfrutando del show.

7. Reporta a seguridad cualquier situación extraña que veas en el lugar.