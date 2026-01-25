Esto se sabe de las cámaras de vigilancia clandestina localizadas en la zona 18

-

Durante el desarrollo de operativos de seguridad la Policía Nacional Civil localizó cámaras de vigilancia clandestinas en la zona 18 capitalina.

Varias cámaras de videovigilancia fueron ubicadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 18 de la capital.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, estas cámaras eran administradas por integrantes del grupo terrorista Barrio 18.

Se presume que los integrantes del grupo criminal las utilizaban para vigilar a las autoridades y víctimas y para planificar sus acciones.

Las cámaras ya fueron detectadas, inhabilitadas y retiradas, confirmó el Mingob.

(Foto: PNC)

Según las autoridades, estas cámaras estaban ubicadas en tres puntos estratégicos, Bulevar San Rafael, colonia Alamedas III y colonia El Limón.

Las autoridades señalaron que estos tres lugares son áreas donde opera el grupo terrorista Barrio 18.

El Mingob confirmó que todas las cámaras fueron inhabilitadas, pero que tres de ellas aún no han sido retiradas debido a su cercanía con cables de alta tensión.

"Este operativo contó con la participación de distintas divisiones de la PNC, junto con soldados del Ejército nacional y miembros de la Policía Municipal de la ciudad de Guatemala", precisó el Ministerio.

La cartera del Interior señala que las acciones buscan prevenir acciones delictivas de los grupos terroristas.

(Foto: PNC)

Hasta el momento se desconoce desde cuando fueron instaladas las cámaras y la ubicación del centro de monitoreo.

Los operativos en conjunto entre PNC y Ejército se desarrollan en el marco del estado de Sitio y en la zona 18 específicamente porque la PNC obtuvo información que el Barrio 18 estaba coordinando nuevos ataques.