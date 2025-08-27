¡Tres órdenes de captura! Esto se sabe sobre la detención de María Martha Castañeda

-

Siete delitos se le imputan a María Martha Castañeda, la esposa de uno de los líderes del Barrio 18, quien fue detenida en Sacatepéquez.

Poco después del mediodía de este miércoles 27 de agosto trascendió la captura de María Martha Castañeda Torres, esposa de Aldo Ochoa, más conocido como "El Lobo", uno de los líderes del Barrio 18, que recientemente fue trasladado a la cárcel Renovación I, en Escuintla.

Tras el arribo de la mujer a la Torre de Tribunales, en la zona 1 capitalina, han surgido más detalles de las acusaciones en su contra. Uno de los aspectos destacados es que tenía tres órdenes de captura vigentes.

Según el informe de la Comisaría 74 de la Policía Nacional Civil (PNC), Castañeda fue aprehendida en el parqueo de un centro comercial ubicado en la zona 6 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Desde ahí fue trasladada a la capital para ser puesta a disposición de un juzgado.

Así ficharon a María Martha Castañeda, tras ser llevada a la Torre de Tribunales.



Según @FJimenezmingob, su detención es "un golpe muy importante a las pandillas". Se conoce que es pareja del líder del Barrio 18 conocido como "El Lobo".



Siete delitos

De acuerdo con el reporte, sobre María Martha Castañeda pesan acusaciones por siete delitos. Este es el detalle:

1. Caso de 2013

Una de las órdenes de detención corresponde a un caso que se abrió en 2013 y es por los delitos de casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos.

La captura fue requerida por el juez "A" del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Jutiapa.

2. Asesinato

A Castañeda también se le aprehendió en atención a una orden girada por el Juzgado A de Mayor Riesgo de la capital. El caso está relacionado con hechos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Tal acusación fue la primera que trascendió tras el arribo de la esposa de "El Lobo" a la Torre de Tribunales.

3. Rebeldía

El tercero de los expedientes en su contra sería por el delito de rebeldía. La orden de captura también corresponde a la anterior judicatura.

María Martha Castañeda, al momento de ser "fichada" a su arribo a la Torre de Tribunales. (Foto: José Pos/Nuestro Diario)

"Una captura muy importante"

Aunque María Martha Castañeda dijo desconocer los motivos por los cuales fue capturada y si estos tienen relación con su esposo, "El Lobo", el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dejó entrever que el caso está relacionado con temas de pandillas.

"El cumplimiento de esta orden de juez es una de las capturas más importantes de esta administración y un golpe muy importante a las pandillas", escribió el funcionario en su cuenta de X.