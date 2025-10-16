Los puntos en donde la PNC busca a los pandilleros que se fugaron de Fraijanes II

-

La PNC mantiene operativos con el objetivo de ubicar y recapturar a 19 de los 20 pandilleros que se fugaron de la cárcel Fraijanes II.

Te interesa: MP investiga acta del Sistema Penitenciario previo a fuga de reos en Fraijanes II

Cuatro días han pasado desde que se oficializó la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 y, de estos, uno ha sido recapturado. Mientras tanto, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) dieron a conocer en qué puntos buscan a los sujetos que habrían evadido los controles de la prisión Fraijanes II.

El inspector Edwin Monroy explicó que equipos multidisciplinarios conformados por unidades de la PNC realizan los operativos con personal de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC), del Departamento de Planificación de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), Grupo Especial contra las Extorsiones, elementos del grupo de reacción Lobo y agentes de las comisarías.

Los pandilleros fugados son buscados por la PNC a través de operativos. (Foto: PNC)

Operativos se centran en tres departamentos

Si bien la PNC busca a los pandilleros en todo el territorio nacional, la búsqueda se centra en tres departamentos: Escuintla, Santa Rosa y Guatemala. En este último la búsqueda va hacia la zona 18 y los municipios de San Pedro Ayampuc, Palencia, Villa Nueva y Mixco.

También mantienen comunicación con autoridades de países vecinos.

PNC mantiene operativos para localizar a reos fugados.



Video: Estuardo Paredes / Nuestro Diario pic.twitter.com/X3Q86qi2PH — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 16, 2025

Los pandilleros fugados

De los 20 pandilleros fugados, la PNC recapturó a uno de ellos, se trata de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon".

El operativo para su captura, se realizó la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

El resto aún no ha sido ubicado, pero tienen una orden de captura vigente por el delito de evasión.

Estos son los pandilleros fugados de Fraijanes II. Entre estos hay ocho integrantes de la Rueda del Barrio 18. (Foto: Mingob)

Con información de Estuardo Paredes.