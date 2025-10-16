MP investiga acta del Sistema Penitenciario previo a fuga de reos en Fraijanes II

-

Tres días antes de la fuga de reos, el Sistema Penitenciario realizó un supuesto conteo y en un acta, señaló que estaban completos. El MP investiga ese documento.

El 8 de octubre pasado, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema Penitenciario, (SP) realizaron dos requisas de manera simultánea, una en la cárcel de máxima seguridad, Renovación I y la otra en Fraijanes II.

La diligencia fue requerida para incautar ilícitos, principalmente, celulares, chips, cargadores, entre otros, debido a un aumento de llamadas de extorsión, provenientes de estas dos prisiones.

Ese día, tras la requisa, los agentes localizaron: Q14,530 en efectivo, cuatro antenas para señal de teléfono y un chip, lo cual consta en un acta realizada por la Fiscalía y firmada por todos los participantes. El acta del MP, no menciona la cantidad de privados de libertad.

Acta del MP el día de la requisa 8 de octubre. Tres días antes de reportarse la fuga de los pandilleros. (Foto: cortesía)

Sin embargo, el SP levantó otra acta, la cual ha circulado en redes sociales, en la misma, hace mención que ese día había 256 reos "cuadrando la totalidad de los privados de libertad". Esa acta fue firmada a las 9:20 horas por personal del SP y PNC y se habría elaborado tres días antes de reportarse la fuga masiva.

Esta última acta está en duda por parte del MP, pues aseguran que el día de la requisa no se verificó la cantidad de privados de libertad.

"Terminada la inspección, los agentes que tenían el resguardo de los privados de libertad, los ingresan nuevamente al centro. El detalle es que la Fiscalía como tal nunca solicita el estado de fuerza o listados de los privados de libertad", explicó Edgar Gómez, fiscal adjunto de Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

Agregó: "No se verifica la identidad de las personas que están ahí, porque se llega a la búsqueda de indicios. Tampoco verificamos cuantos reos están ahí. Esto es, precisamente, porque el propio Ministerio de Gobernación no tiene la cantidad (de reos) ni la identidad específica de las personas (reos) que están ahí".

Esta es el acta del SP de fecha 8 octubre en el que señala que habían 256 reos y la cual está en investigación del MP. (Foto: cortesía)

Acta del SP que fue firmada por personal de PNC y SP pero no MP. (Foto: cortesía)

MP investiga el acta

Ante esto, el fiscal explicó que se investiga la veracidad de lo planteado en el acta del Sistema Penitenciario.

"Tres días después hay un acta que dice que faltan 20 personas, son actas que están siendo analizadas por el MP, y se verificará su autenticidad. Evidentemente, las actas administrativas que rindió el Ministerio de Gobernación y el SP, es evidencia de que son documentos donde tratan de evadir su responsabilidad y ninguna de estas actas fue firmada por personal del Ministerio, principalmente las del 8 de octubre, por lo que no damos fe como Fiscalía de la identidad y cantidad de personas que había en el lugar", dijo Gómez.

El acta del SP, hace creer que el 8 de octubre estaban completos todos los reos, pero que entre el 9 y 10 habrían evadido la prisión. Sin embargo, la investigación va más allá, porque la fuga pudo darse antes.

"Es la principal hipótesis que tenemos, se está verificando, la Fiscalía le está poniendo empeño, en establecer la veracidad de los hechos. Por eso enfatizo, que esas actas fueron realizadas con el único fin de evadir la responsabilidad administrativa y penal de las personas del Sistema Penitenciario. Los hechos que se hacen constar en las actas, van a ser verificadas", concluyó el fiscal.

La Fuga

Fue el 12 de octubre, cuando autoridades del Sistema Penitenciario, confirmaron la fuga de 20 privados de libertad, todos pandilleros y líderes del Barrio 18.

Ese día, el entonces director del SP, Ludín Godínez, aseguró que desconocía cuándo y cómo evadieron la prisión los reos en mención.

El 13 de octubre, al día siguiente, Francisco Jiménez, entonces, ministro de Gobernación, destituyó al director del SP y directores de otras prisiones. Este miércoles 15 de octubre, el presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia de Jiménez. Sin embargo, este continuará en funciones hasta que se nombre uno nuevo.