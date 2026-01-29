Estos son los 181 aspirantes a magistrados del TSE que entregaron expediente

Durante cuatro días, la Comisión de Postulación para la elección de magistrados al TSE recibió 199 expedientes, pero solo 181 continuarán porque cumplieron con los requisitos.
Un total de 199 personas se presentaron ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para entregar su expediente y ser considerados como aspirantes a magistrados del ente electoral.
Sin embargo, de estos, 18 no cumplieron con requisitos o tenían errores en la documentación, por lo que no les recibieron el expediente. Con esto, el total de aspirantes hasta el momento es de 181.
Entre los 181 hay varios rostros conocidos, de exfuncionarios, exmagistrados, exdiputados, exfiscales y exjueces, pero también de actuales autoridades, como funcionarios del Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, entre otros.