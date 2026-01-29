Postuladora TSE: 199 aspirantes entregan expediente y se cierra recepción

-

La Comisión de Postulación concluyó con la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Durante cuatro días, la Comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, recibió expedientes de aspirantes.

El primer día solo llegó un postulante, el segundo día tres, el tercer día subió a 28, pero el cuarto día la afluencia fue mayor, pues recibieron 167 expedientes.

En los cuatro días de recepción, la postuladora recibió un total de 199 expedientes de interesados en ser magistrados del máximo órgano electoral.

Así la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados del TSE.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/ujLx4AaOEP — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 29, 2026

Este 28 de enero, que fue el último día de recepción de expedientes, se notó una gran afluencia de profesionales interesados en ser tomados en cuenta para la magistratura.

A las 18:00 horas el Congreso cerró sus puertas, para respetar el plazo contemplado en la convocatoria.

Incluso al menos tres personas se quedaron sin entregar la papelería por no llegar a tiempo.

A las 6:00 PM el congreso cerró las puertas, pues venció el plazo para la entrega de expedientes para aspirantes a magistrados del TSE.



Aunque adentro, aún hay personas esperando entregar su papelería.



Video @WilderLSoy502 pic.twitter.com/A98Ord9vqA — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 29, 2026

Aunque la recepción terminó a las 18:00 horas, en el interior del Congreso aún quedaron varias personas esperando a entregar su papelería.

Personal técnico de la postuladora, se encarga de recibir los expedientes y verificar que cumplan con los requisitos establecidos.

Personal nombrado por la postuladora del TSE, ayuda a revisar expedientes de aspirantes para verificar que lleven todos los documentos requeridos.



La jornada se extenderá por la cantidad de postulantes.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/eVCPMjzTEl — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 29, 2026

Rostros conocidos

Entre aspirantes que entregaron su papelería hay varios rostros conocidos, entre estos actuales magistrados del TSE y Corte de Apelaciones, exmagistrados del TSE y de la CSJ, exjueces, exfiscales del MP, fiscales actuales, exdiputados y otros profesionales.

Este 29 de enero, la Postuladora se volverá a reunir, para continuar con el proceso.