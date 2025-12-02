Estos son los fichajes que Comunicaciones está buscando

-

Comunicaciones ha puesto en marcha la planificación deportiva de cara al Clausura 2026, luego de completar un Apertura 2025 para el olvido, en el que terminó en el último lugar de la tabla y sin opciones de pelear por el título.

Con la obligación de recuperar protagonismo y, sobre todo, asegurar la permanencia, la institución crema ya trabaja en la construcción de la plantilla que afrontará el próximo semestre.

La dirigencia del club sostendrá en los próximos días una reunión en Miami con los dueños, donde se definirán las principales líneas de acción: la lista de jugadores que continuarán en el equipo, las posibles salidas y las carpetas de futbolistas que se buscará incorporar.

Según ha trascendido, Comunicaciones dispondrá de un aumento en su presupuesto, lo que le permitirá el fichaje de entre tres y cuatro refuerzos extranjeros, además de varias incorporaciones nacionales. Se dice que al club solo le interesan perfiles que aporten en ofensiva, con el objetivo de solucionar sus problemas más evidentes durante el pasado torneo.

El técnico argentino será confirmado en el cargo y tendrá que armar un equipo más competitivo. (Foto: Pedro Mijangos)

La prioridad del cuerpo técnico, encabezado por un Iván Franco Sopegno que seguiría en el cargo, es que se pueda analizar la actual plantilla para definir salidas a préstamo o posibles rescisiones de contrato con base en el rendimiento deportivo.

Lo único seguro, por ahora, es que Comunicaciones apunta a reforzarse fuertemente para intentar revertir el difícil momento deportivo y competir con más solvencia en el Clausura 2026.