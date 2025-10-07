Estos son los funcionarios que viajarán con el presidente a Europa

Bernardo Arévalo confirmó esta mañana que su viaje hacia Europa sigue en pie y que irá acompañado de algunos funcionarios.
La Secretaría de Comunicación Social dio a conocer que el presidente Bernardo Arévalo será acompañado por cuatro funcionarios durante su gira prevista por Europa a partir de este 9 de octubre.
Se trata del canciller Carlos Ramiro Martínez; Víctor Hugo Ventura, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM); la secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager y Santiago Palomo, Secretario de Comunicación Social.
En el caso del ministro de Energía, solo participará en el Global Gateway, en Bruselas, Bélgica.
Se tiene previsto que el presidente se reúna en dicha actividad con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Gertrud von der Leyen.
Por aparte, el mandatario dio a conocer que sostendrá una audiencia con el Papa León XIV el sábado 11 de octubre.
Asimismo, el presidente recordó que durante su viaje será la vicepresidente Karin Herrera la responsable de asumir funciones presidenciales.
Las declaraciones del funcionario fueron vertidas durante la conferencia de prensa emitida desde las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), con motivo de las lluvias que azotan el territorio nacional.