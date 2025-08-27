Estos son los parqueos disponibles para la 21K este domingo 31 de agosto

-

Si vas a participar en la carrera, aquí puedes dejar tu auto.

Este domingo 31 de agosto, a partir de las 7:00 horas, se llevará la esperada carrera 21K, la cual partirá de la 7a. avenida, a un costado del Palacio Municipal.

Si vas a participar o bien, piensas apoyar a algún participante, la Municipalidad de Guatemala anunció donde podrás parquear tu auto para facilitar su estadía en la carrera.

1. Centro Comercial zona 4

Ubicado en la 6a. avenida 0-60 zona 4.

Habrá disponibles 270 parqueos gratuitos.

2. Plaza zona 4

Ubicado en la 24 calle y 6 avenida zona 4.

Habrá 300 parqueos, la tarifa única será de Q15.

3. CDAG 1

Ubicado en el anexo del estadio Doroteo Guamuch Flores.

Habrá 875 parqueos, la tarifa única será de Q20.

4. CDAG 2

Ubicado frente al Gimnasio 7 de diciembre.

Habrá 291 parqueos disponibles, la tarifa única será de Q20.

5. Piscina Olímpica

Ubicado en la 13 calle A 16-15 zona 5.

Habrá 275 parqueos disponibles, la tarifa única será de Q20.

6. Parqueo IGA

Ubicado en la Ruta 2, 4-18 zona 4.

Habrá disponible 90 parqueos, la tarifa única será de Q30.

7. Hotel Conquistador

Ubicado en la vía 5, 4.50 zona 4.

Habrá 300 parqueos disponibles, la tarifa única por hora será de Q15 y Q10 por fracción.

8. Plaza de la República

Ubicado en el sótano, entrando por la Vía 7 y Ruta 5, zona 4

Habrá 368 parqueos disponibles, la tarifa única será de Q30.