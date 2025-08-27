El hombre que agredió a una mujer con 6 meses de embarazo

El hombre tenía otro antecedente por delito de robo.
Erick "N", de 33 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser señalado de agredir a una joven de 25 años.
El hecho ocurrió en Santa María Xalapán, Jalapa.
Lo que ha indignado a los vecinos, es que la víctima tiene 6 meses de embarazo.
Además, según la PNC, el hombre tiene un antecedente por delito de robo.
En otro caso
Cristian G. fue ligado a proceso penal por el femicidio de la ciudadana colombiana Catalina Vélez Henao, el cual ocurrió en Santa Rosa.
Según las investigaciones, el acusado habría trasladado en su vehículo a la víctima, con quien mantenía una relación sentimental, hacia un terreno baldío en la finca Chanteros, Barberena.
En ese lugar, presuntamente le disparó con un arma de fuego y le causó la muerte.