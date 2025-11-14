Todo listo para el "Festival de las Flores" en Antigua Guatemala

-

La 9a. edición del Festival de las Flores está lista para celebrarse este fin de semana en la ciudad colonial y los organizadores esperan la llegada de unas 500 mil personas que disfrutarán de una serie de actividades.

Bajo la temática "Ciudad de las Artes, Donde Florecen las Estrellas", esta edición rinde tribuno a artistas nacionales y extranjeros que han roto esquemas en el arte, las letras y otras manifestaciones artísticas, como Frida Kahlo, Luis de Lión y Carlos Mérida, entre otros, quienes figurarán en los arreglos florales, comenta Andrea Contreras, organizadora del evento.

El festival se inaugura oficialmente el sábado 15 a las 8:00 de la mañana y durante el día los visitantes podrán apreciar las decoraciones florales de las categorías participantes, concentradas principalmente en el perímetro desde la 1a. hasta la 7a. avenidas y de la 1a. hasta la 6a. calles, las cuales son exclusivamente peatonales, como todos los años.

(Foto: Miguel López/Colaborador)

De acuerdo con Contreras, las flores utilizadas en el festival, en su mayoría, provienen de productores de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, Tecpán, Chimaltenango, fincas de Sacatepéquez y la aldea San Pedro Las Huertas, de La Antigua.

Dentro de los principales tipos de flores a utilizar destacan rosas, girasoles, crisantemos, alcachofas, gerberas, lirios, y follajes diversos utilizados en miles de arreglos que dan vida a la presentación.

Con el paso de las ediciones, vecinos, empresas, e instituciones han hecho suyo el festival, y se han inscrito para participar en concursos que la organización planifica en categorías libres, fachadas, bicicletas, arcos, barrios, y premio monumental.