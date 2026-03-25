Estos son los puntos que continúan bloqueados a nivel nacional este martes

Manifestantes se encuentran concentrados en ocho puntos del territorio nacional realizando bloqueos viales.
EN CONTEXTO: Transportistas bloquean sector del Centro Histórico (Video)
Manifestantes han bloqueado algunas carreteras y calles este martes 24 de marzo en protesta por el alza a los precios del combustible y en contra del uso obligatorio de reguladores de velocidad.
En la parte de atrás del Congreso de la República, se juntaron transportistas, agremiados, encapuchados presuntamente de la USAC y expatrulleros de la autodefensa civil, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Bloqueos a nivel nacional
Ciudad de Guatemala
- 8a. avenida entre 9a. y 10a. calle de la zona 1
Quetzaltenango en ruta RN-01
- km. 204, Rotonda licorera
- Km. 207, La Esperanza
- Km. 214, San Juan Ostuncalco
- Km. 225, Lagunas Cuaches, San Juan Ostuncalco
Chiquimula en ruta CA-10
- Km. 173, Cruce San Esteban (alterna el paso por tiempos)
- Km. 216, Aldea Curruche, Esquipulas
Huehuetenango en ruta RN-9N
- Km. 280, El Mirador, Chiantla
De momento se desconoce en qué horario se estarían retirando los manifestantes y volver a liberar las carreteras.