Estos son los puntos que continúan bloqueados a nivel nacional este martes

- Manifestantes se encuentran concentrados en ocho puntos del territorio nacional realizando bloqueos viales. EN CONTEXTO: Transportistas bloquean sector del Centro Histórico (Video) Manifestantes han bloqueado algunas carreteras y calles este martes 24 de marzo en protesta por el alza a los precios del combustible y en contra del uso obligatorio de reguladores de velocidad. En la parte de atrás del Congreso de la República, se juntaron transportistas, agremiados, encapuchados presuntamente de la USAC y expatrulleros de la autodefensa civil, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra. Manifestantes piden una solución ante alza de precios de los combustibles. (Foto: Wilder López/Soy502) Bloqueos a nivel nacional Ciudad de Guatemala 8a. avenida entre 9a. y 10a. calle de la zona 1 Quetzaltenango en ruta RN-01 km. 204, Rotonda licorera

Km. 207, La Esperanza

Km. 214, San Juan Ostuncalco

Km. 225, Lagunas Cuaches, San Juan Ostuncalco Chiquimula en ruta CA-10 Km. 173, Cruce San Esteban (alterna el paso por tiempos)

Km. 216, Aldea Curruche, Esquipulas Huehuetenango en ruta RN-9N Km. 280, El Mirador, Chiantla (Imagen: Provial) De momento se desconoce en qué horario se estarían retirando los manifestantes y volver a liberar las carreteras.