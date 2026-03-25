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Estos son los puntos que continúan bloqueados a nivel nacional este martes

  • Por Geber Osorio
24 de marzo de 2026, 18:09
Distintos grupos se han reunido en diferentes partes del país para bloquear calles como forma de protestas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Distintos grupos se han reunido en diferentes partes del país para bloquear calles como forma de protestas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Manifestantes se encuentran concentrados en ocho puntos del territorio nacional realizando bloqueos viales.

EN CONTEXTO: Transportistas bloquean sector del Centro Histórico (Video)

Manifestantes han bloqueado algunas carreteras y calles este martes 24 de marzo en protesta por el alza a los precios del combustible y en contra del uso obligatorio de reguladores de velocidad.

En la parte de atrás del Congreso de la República, se juntaron transportistas, agremiados, encapuchados presuntamente de la USAC y expatrulleros de la autodefensa civil, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Manifestantes piden una solución ante alza de precios de los combustibles. (Foto: Wilder López/Soy502)
Manifestantes piden una solución ante alza de precios de los combustibles. (Foto: Wilder López/Soy502)

Bloqueos a nivel nacional

Ciudad de Guatemala

  • 8a. avenida entre 9a. y 10a. calle de la zona 1

Quetzaltenango en ruta RN-01

  • km. 204, Rotonda licorera
  • Km. 207, La Esperanza
  • Km. 214, San Juan Ostuncalco
  • Km. 225, Lagunas Cuaches, San Juan Ostuncalco

Chiquimula en ruta CA-10

  • Km. 173, Cruce San Esteban (alterna el paso por tiempos)
  • Km. 216, Aldea Curruche, Esquipulas

Huehuetenango en ruta RN-9N

  • Km. 280, El Mirador, Chiantla

(Imagen: Provial)
(Imagen: Provial)

De momento se desconoce en qué horario se estarían retirando los manifestantes y volver a liberar las carreteras.

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