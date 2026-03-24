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Transportistas bloquean sector del Centro Histórico (Video)

  • Por Reychel Méndez
24 de marzo de 2026, 10:08
Transportistas manifiestan por el costo de combustibles y reguladores de velocidad. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Transportistas manifiestan por el costo de combustibles y reguladores de velocidad. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Los manifestantes se encuentran manifestando en un sector de la zona 1.

OTRAS NOTICIAS: Paro de buses afecta a usuarios en Mixco este martes

Las autoridades de tránsito indicaron que este martes 24 de marzo se reportó el cierre de la 8 avenida 9 calle zona 1, atrás del Congreso de la República, debido a una manifestación de transportistas.

Los manifestantes exigen una solución debido al incremento en los precios de combustible y el uso obligatorio de reguladores de velocidad.

En el lugar se encuentran varios vehículos estacionados, por lo que la PMT recomienda utilizar como vías alternas la 4 avenida y 10 avenida como desvío del tránsito.

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