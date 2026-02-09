Estos son los reos que están recluidos en las nuevas celdas de Renovación I

-

El Gobierno trasladó a celdas temporales a varios privados de libertad que estaban recluidos en Renovación I.

Tras el motín en la cárcel Renovación I, el cual dejó destrozos en el área administrativa, autoridades construyeron celdas temporales, en contenedores, y trasladaron a quienes participaron en los hechos.

Hasta el momento, el Sistema Penitenciario (SP) no ha detallado cuántos privados de libertad fueron trasladados hacia estas nuevas celdas, ni la identidad de los reos, solo han indicado que se trata de integrantes del Barrio 18.

En las fotografías compartidas por las autoridades de Gobierno, se observa al máximo líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa, alias "El Lobo", en estas nuevas celdas, así como a Jarvin Itzoy Cruz, alias "Crazy" e integrante de la Rueda del B18.

Aldo Duppie Ochoa, "El Lobo", en las celdas temporales de Renovación I. (Foto: Gobierno)

Se tiene conocimiento de que en Renovación I también están recluidos los integrantes de la Rueda: Manuel de Jesús Rivas Granados, "El Dreamer" y Byron de León Hernández, "Viejo Zacapa", así como otros pandilleros.

Hasta noviembre de 2025, eran cerca de ocho integrantes del B18 en Renovación I.

Cinco contenedores fueron remozados para convertirlos en celdas temporales. (Foto: Gobierno)

Las nuevas celdas

Cinco contenedores fueron adecuados para que funcionaran como celdas. Este remozamiento lo hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Según informó el Ministerio de la Defensa, son celdas temporales y reforzadas con medidas de seguridad. Estas no cuentan con electricidad, ni servicio sanitario, tienen pocas ventanas y una entrada principal.

Toma aérea de las celdas temporales construidas en contenedores. (Foto: Gobierno)

"El Lobo" junto a otros integrantes del Barrio 18. (Foto: Gobierno)

El director del SP, Jorge López, dijo en una citación en el Congreso, que los privados de libertad estarán en estas celdas durante el día, cuando se estén remozando las áreas de Renovación I, y que durante la noche, regresarán nuevamente a sus celdas dentro de Renovación I.

Reiteró que esta es una medida temporal, pues los privados solo estarán algunos días y por horas en esta área. También dijo que los primeros en ser trasladados son del Barrio 18, pero que toda la población reclusa estará en los contenedores, según avance la reconstrucción de la cárcel.