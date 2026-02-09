Presentan exhibición personal a favor de "El Diabólico", recluido en Renovación I

-

El abogado de "El Diabólico", presentó una exhibición personal a favor de su cliente, por considerar que se le pueden vulnerar sus derechos.

Con el traslado de integrantes del Barrio 18 a las celdas improvisadas en contenedores, dentro de Renovación I, uno de los abogados de Jorge Jair Hernández de León, alias "El Diabólico" y líder de la Mara Salvatrucha, presentó una exhibición personal.

"Por medio de las redes sociales el día de hoy 8 de febrero de 2026, aproximadamente a las 9:30 minutos, en fotografías de internas de Renovación 1, se hace constar sobre un acto denigrante que menoscaba la integridad de mi representado, peligrando su vida por estar compartiendo un furgón aparentando una celda con miembros de la Mara 18, y los denominados paisas. Es de conocimiento común que la rivalidad es activa, se hace de conocimiento que mi cliente está protegido por la Constitución de la República de Guatemala, convenios internacionales", se lee en la exhibición presentada ante el Juzgado de paz penal de Escuintla.

"El Diabólico", durante su traslado hacia la cárcel de Renovación I en julio de 2025. (Foto: archivo)

Según explicó el abogado, la acción obedece a los flagelos que está teniendo el Gobierno, ante los derechos mínimos que tiene un privado de libertad, y que "El Diabólico" podría ser trasladado también a estas nuevas celdas.

En la exhibición también se plantea que Hernández de León, está en el "Régimen progresivo con un 75% de calificación", que era por el trabajo de reinserción social que había alcanzado antes de ser trasladado a Renovación I, en julio de 2025. Por lo que solicitan que "El Diabólico", sea trasladado hacia Pavoncito, en donde su vida no corre peligro.

El abogado aseguró que las medidas optadas por el Gobierno vulneran los derechos de su patrocinado. Pues él no participó en el motín de Renovación I, el pasado 17 de enero. Por lo que señala, están "pagando justos por pecadores".

En septiembre de 2025, "El Diabólico" tenía Q193 mil en efectivo en Renovación, pero no le fue incautado, ya que tenía "permiso" del SP de tener ese dinero en efectivo. (Foto: archivo)

Reclusión de pandilleros

En la cárcel Renovación I, las autoridades trasladaron a los principales líderes de maras y pandillas desde julio de 2025.

Actualmente están recluidos seis integrantes de la Mara Salvatrucha, incluido "El Diabólico". Además, en el lugar permanecen más de ocho miembros del Barrio 18 y unos 25 paisas (que no pertenecen a MS o B18, pero que han cometido crímenes).

El 17 de enero se registró un motín en esa prisión, en la cual participaron integrantes del Barrio 18, liderados por "El Lobo" y paisas. Mientras, los miembros de la Mara Salvatrucha, se quedaron en su área, sin participar ni intervenir.