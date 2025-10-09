"Estoy bien": Dolly Parton desmiente rumores de su muerte

Dolly Parton pone fin a las especulaciones sobre su supuesto estado de salud.
La cantante estadounidense ha retomado sus plataformas para aclarar los rumores sobre su estado de salud, tras una preocupante publicación de su hermana Freida Parton.
A través de un breve video, Dolly Parton asegura que se encuentra bien y que no ha tenido ningún incidente grave como muchos de sus seguidores temían.
"No estoy muerta aún. Quiero que sepan que estoy bien, no estoy muriendo", comenta Parton con su inigualable carisma y con una sonrisa, vistiendo un atuendo de vaquero.
Todo comenzó cuando Freida publicó un mensaje en el que reveló que había pasado la noche rezando por su hermana y le pidió a sus fanáticos que se unieran en oración.
Además, Dolly canceló sus presentaciones en Las Vegas programadas para diciembre por su estado de salud, siendo reprogramadas para septiembre de 2026, lo que alentó más la teoría entre sus fans.