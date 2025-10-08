Gene Simmons, de Kiss, fue hospitalizado tras accidente de tránsito

A sus 76 años, se mantiene activo en la música. (Foto: Instagram/Gene Simmons)

Gene Simmons, considerado un ícono del rock, sufrió un percance mientras se conducía por Malibú, California, EE. UU.

De acuerdo con medios estadounidenses, el músico chocó su Lincoln Navigator con otro vehículo que se encontraba estacionado.

Un testigo llamó a emergencias. Al llegar al lugar, atendieron a Simmons, de 76 años, quien admitió haberse desmayado antes del accidente.

Thanks, everybody, for the kind wishes. I’m completely fine. I had a slight fender bender. It happens. Especially to those of us were horrible drivers. And that’s me. All is well. — Gene Simmons (@genesimmons) October 8, 2025

Aunque fue llevado al hospital para chequeos de rutina, pronto fue dado de alta por los médicos.

"Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy perfectamente bien. Tuve un pequeño accidente, pero sucede. Sobre todo a aquellos que somos terribles conductores. Todo bien", escribió el músico en su perfil oficial.

