Gene Simmons, de Kiss, fue hospitalizado tras accidente de tránsito

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
08 de octubre de 2025, 16:57
Gene Simmons tiene 76 años y previo al accidente habría sufrido un desmayo. (Foto: Instagram/Gene Simmons)

El legendario fundador de Kiss fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico.

A sus 76 años, se mantiene activo en la música. (Foto: Instagram/Gene Simmons)
Gene Simmons, considerado un ícono del rock, sufrió un percance mientras se conducía por Malibú, California, EE. UU.

De acuerdo con medios estadounidenses, el músico chocó su Lincoln Navigator con otro vehículo que se encontraba estacionado.

Un testigo llamó a emergencias. Al llegar al lugar, atendieron a Simmons, de 76 años, quien admitió haberse desmayado antes del accidente.

Aunque fue llevado al hospital para chequeos de rutina, pronto fue dado de alta por los médicos.

"Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy perfectamente bien. Tuve un pequeño accidente, pero sucede. Sobre todo a aquellos que somos terribles conductores. Todo bien", escribió el músico en su perfil oficial.

En 2024, el grupo Kiss vendió su catálogo musical por una importante suma de dinero. (Foto: Instagram/Gene Simmons)
Cantante, compositor y productor, Simmons es más conocido por su carrera con Kiss, la banda que cofundó con el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss.

