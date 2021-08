Los estragos del huracán "Ida" tras su paso por Luisiana, EE. UU. (videos)

"Encuentre el ambiente más seguro de su casa y quédese ahí hasta que la tempestad haya pasado", fue el mensaje del gobernador del estado de Luisiana, John Bel Edwards, durante el paso de huracán Ida, que ya ha provocado grandes estragos.

Antes de llegar a Luisisana, Nueva Orleans, Estados Unidos (EE. UU.), este domingo 29 de agosto, el fenómeno natural se fortaleció a huracán nivel 4, lo que ha generado fuertes lluvias y vientos de hasta 240 kilómetros por hora.

Diversos medios han dado a conocer los estragos que Ida ha provocado durante su paso. Uno de ellos es el WDSU, quien mostró un video de Grand Isle justo cuando el huracán tocó tierra.

Video footage from Grand Isle as Hurricane Ida makes landfall pic.twitter.com/dLijXbGLc4 — wdsu (@wdsu) August 29, 2021

El meteorólogo Reed Timmer publicó en sus redes sociales el video de un "techo enorme" que fue lanzado en una ráfaga de viento y golpeó un poste de energía. "Ni siquiera puedo expresarlo con palabras", escribió.

Massive roof launched with wind gust and hit this power pole in front of Dominator Fore and I can’t even put into words how much worse tbis is going to get in Houma with inner eye wall of Hurricane Ida approaching rapidly @RadarOmega @accuweather pic.twitter.com/DBzFfuCdvh — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 29, 2021

Los estragos comenzaron a sentirse desde antes que el huracán tocara tierra. El viento creció y dañó infraestructura en varios lugares, uno de ellos fue el barrio Francés, donde cayó parte del techo de una residencia.

|HURACÁN IDA: Nueva Orleans, Luisiana. pic.twitter.com/27JGxlgj8U — Alerta News (@Alerta_News_) August 29, 2021

La lluvia y el viento azotaron. Incluso, el huracán ha sido considerado como uno de los más peligrosos que ha tocado tierra en EE. UU.

#EEUU: el impacto de #Ida en Houma, Luisiana.



pic.twitter.com/j9XE4SSIX8 — Mauricio Orellana (@MauriOrellanaSV) August 29, 2021

El mismo presidente estadounidense, Joseph Biden, pidió a las personas que se localizan en la costa del golfo, que sigan las instrucciones de los funcionarios locales y aseguró que, tan pronto como pase el huracán Ida, pondrán todo su poder como país para el rescate y la recuperación de los pobladores.

La llegada del potente Ida se da 16 años después que el huracán Katrina provocara grandes daños y muertes en toda el área de Nueva Orleans.

#Ida impactó como #huracán de categoría 4 cerca de Port Fourchon, situado a 80 km de #NuevaOrleans, ciudad que teme pueda revivir la tragedia causada hace hoy justo 16 años por el huracán #Katrina. (few). pic.twitter.com/nq2JeLDhlh — La Palabra del Caribe - Noticias de Quintana Roo (@palabracaribe) August 29, 2021

Antes de tocar tierra, un enorme árbol cayó en la ciudad de Morgan, golpeando una vivienda. Sin embargo, la mujer que estaba en su residencia salió ilesa.

Large tree uprooted and topped onto home in Morgan City, LA. Woman was asleep when it hit her house. She is fine. @weatherchannel @StephanieAbrams #HurricaneIda #Tropics pic.twitter.com/KtwhZ6HSC1 — Charles Peek (@CharlesPeekWX) August 29, 2021

En este momento, Ida toca tierra en Houma, Luisiana, y una persona graba un video en el que asegura que está azotando con toda su furia.

Huracan #Ida está tocando tierra en Houma, Luisiana y está azotando con toda su furia.



Video: @MikeTheiss#Idahurricane #Hurricane#HurricaneIda #Louisiana pic.twitter.com/5nXfIro0TS — Estación bcp Meteorología (@Estacion_bcp) August 29, 2021

El analista meteorológico Jean Surel compartió una grabación en la que se realiza una comparación del antes y después del paso del huracán en Luisiana.