Las sorprendentes imágenes del huracán "Ida" desde el espacio

Miles de personas evacuadas y daños en infraestructura marcan el inicio de lo que se espera, previo a la llegada del peligroso huracán Ida a Estados Unidos (EE. UU.).

Fotografías de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) revelan la magnitud del fenómeno natural que cada vez se fortalece más.

Ida se intensificó de manera acelerada. Pasó de ser una tormenta tropical a convertirse en huracán, el cual se prevé que llegue a EE. UU. como uno de categoría 4.

#HurricaneIda from @Space_Station just before noon CDT today. If you are/have been in its path, I’m thinking of you and hoping you stay safe. pic.twitter.com/C2fEJ3AxOh — Megan McArthur (@Astro_Megan) August 28, 2021

Las imágenes de la NASA muestran el ojo del huracán y su gran potencia, mientras que las autoridades indicaron que unas 2,400 personas recibieron orden de evacuación y una gran cantidad se refugió en las viviendas de amigos y familiares.

Incluso, el presidente de EE. UU., Joseph Biden, emitió una declaración de emergencia, con énfasis en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana. Hasta las plataformas petroleras recibieron órdenes de evacuación.