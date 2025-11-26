La pequeña gigante del ajedrez: Nicole Garzona hace historia con solo 13 años

-

Nicole Garzona Barrera, originaria de Mazatenango, Suchitepéquez, se consolida como una de las grandes promesas del ajedrez guatemalteco tras coronarse Campeona Centroamericana en los IX Juegos Deportivos Estudiantiles Codicader 2025, realizados en Costa Rica.

A su corta edad, Nicole Garzona Barrera se perfila como una de las grandes promesas del ajedrez nacional, pues este año se consagró como campeona centroamericana.

La estudiante originaria de Mazatenango, Suchitepéquez, tiene 13 años y es alumna del Instituto Experimental de Educación Básica Julio César Méndez Montenegro.

Su logro como ajedrecista lo alcanzó en los IX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de Nivel Intermedio 2025, organizados por el Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (Codicader), realizados en San José, Costa Rica, en octubre pasado.

Con orgullo mostró sus dos medallas de oro y bronce. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Nicole formó parte del seleccionado nacional en el deporte ciencia, junto a otros seis estudiantes hombres y cinco mujeres.

En el país tico, Nicole tuvo una dorada participación al colgarse la medalla de oro en la modalidad Rápidas, luego de haber conseguido bronce en la modalidad Blitz.

"Mi participación en el torneo de Codicader, en Costa Rica, fue muy emocionante. Me siento muy orgullosa, porque estas medallas las he ganado con mucho esfuerzo", dijo la pequeña estratega y agregó que los rivales más complicados a los que se enfrentó fueron los del país anfitrión.

La gobernadora Mariana Enríquez le hizo entrega de un reconocimiento a Nicole Barrera por ser campeona centromericana. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

"Estaba muy nerviosa, me sentía muy comprometida al representar a Guatemala y saber que muchos me apoyaban. La medalla de bronce me dio el impulso que necesitaba para ganar el oro", reveló la pequeña.

Además, Barrera logró un subcampeonato por equipo en rápidas, tercer lugar por equipos en Blitz y tercer lugar por equipo en clásica, toda una cosecha de triunfos para su nación.

Fueron subcampeonas por equipo. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

"Agradecemos a la Asociación Departamental de Ajedrez de Suchitepéquez, a las autoridades municipales, a su entrenador y toda familia, pues sin ellos hubiese sido difícil que mi hija triunfara", expuso María Angeles Barrera, madre de Nicole.

Su talento le valió para que la Gobernación Departamental de Suchitepéquez le entregara un reconocimiento especial durante el primer Torneo de Ajedrez Revolución que se realizó en la Tierra del Venado.

El ajedrez guatemalteco ha generado orgullo nacional con el surgimiento de jóvenes promesas que logran figurar en torneos regionales. Éxitos previos han sido documentados por medios locales como Soy502, destacando el potencial de la nueva generación de atletas del "deporte ciencia" en el país.

Los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER) son el evento deportivo escolar más importante de la región desde 1996. Obtener una medalla en este torneo subraya el potencial de las promesas guatemaltecas a nivel intermedio, ya que congrega a lo mejor del deporte escolar del Istmo.