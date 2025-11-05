Cuatro militares ligados a proceso por robo de armamento del Ejército

-

Cuatro militares ligados a proceso penal enfrentan cargos por el robo de armamento en Petén del Comando Aéreo del Norte. El Ministerio Público presentó indicios clave que vinculan a los elementos del Ejército con los delitos de hurto agravado e incumplimiento de deberes.

Cuatro miembros del Ejército de Guatemala fueron ligados a proceso penal por su presunta implicación en el robo de armamento del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Petén resolvió procesar a Carlos I., Alain M. y Ludwin C. por los delitos de hurto agravado e incumplimiento de deberes, quienes permanecerán en prisión preventiva.

En el caso del militar Josué P. enfrentará proceso penal por incumplimiento de deberes y fue beneficiado con medidas sustitutivas.

(Foto: Archivo/Soy502)

La decisión se dio tras la presentación de indicios por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que desarrolla la investigación bajo reserva judicial. El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Distrito de Petén que realizó las primeras diligencias para identificar a los presuntos responsables.

Sobre el robo de armamento

El Ministerio de la Defensa Nacional reportó el 24 de octubre la sustracción de armamento dentro del Comando Aéreo del Norte. Según el informe oficial, los protocolos internos fueron activados y se presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) al día siguiente.

(Foto: MP)

De acuerdo con los datos proporcionados por el MP, el material sustraído incluye:

55 fusiles

14,420 municiones calibre 5.56 milímetros

92 tolvas de 35 cartuchos

19 tolvas de 20 cartuchos

3 lanzagranadas

El armamento habría sido trasladado del almacén hacia el exterior con fines de comercialización ilícita.

Capturas

Para el 26 de octubre, las autoridades detuvieron a cuatro militares, dos oficiales y dos soldados, por su posible vinculación con el robo. Luego de su audiencia de primera declaración, el juzgado resolvió ligarlos a proceso penal.

(Foto: Archivo/Soy502)

Al respecto la Cámara de Industria de Guatemala expresó preocupación por la sustracción del armamento y cuestionó la capacidad del Estado para mantener el control de su material bélico. En un comunicado, la entidad pidió transparencia en la investigación y medidas efectivas para garantizar la seguridad nacional.

(Imagen: CIG)

Por otro lado el Congreso de la República, diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) citaron al Ministerio de la Defensa para conocer detalles del caso. Durante la reunión, los legisladores señalaron la posible existencia de complicidad interna debido al volumen del material sustraído.

El viceministro de la Defensa, Germán Adolfo Molina Hernández, informó que la institución notificó a la Fiscalía del MP en Petén e indicó que el personal del Comando Aéreo del Norte fue puesto a disposición para la investigación.

(Foto: Archivo/Soy502)

Ademas, confirmó que las cámaras de vigilancia presentaron fallas y que el MP aseguró la evidencia correspondiente.

El caso esta siendo investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Distrital de Petén, con apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional. Las diligencias buscan determinar la responsabilidad de los elementos militares y la posible participación de grupos del crimen organizado en el robo del arsenal.