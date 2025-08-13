Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Te gustaría estudiar en México? Aplica y gánate una beca completa

  • Por Jessica González
13 de agosto de 2025, 13:21
Esta puede ser tu oportunidad para obtener una beca completa. (Foto: Shutterstock)

Esta puede ser tu oportunidad para obtener una beca completa. (Foto: Shutterstock)

Si sueñas con estudiar en el extranjero, esta puede ser tu oportunidad de aplicar para una beca completa.

OTRAS NOTICAS: ¡Atención! Autorizan descanso bancario este 15 de agosto

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) junto a las Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2025 te dan la oportunidad de cursar programas de movilidad a nivel licenciatura, maestría y estancias de investigación a nivel doctorado o posdoctorado.

La Convocatoria se ofrece a más de 170 países. 90 Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas participan en esta Convocatoria y todas cuentan con programas académicos registrados en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Dichos programas dan testimonio del avance que el país ha logrado en diversas áreas de las ciencias y las humanidades.

Conoce más sobre la beca aquí.

Si deseas postularte, ingresa aquí.

Tienes hasta el 12 de septiembre de 2025 para aplicar. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar