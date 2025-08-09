¡Dispara al aire! Estudiante de 14 años llega armado a centro educativo

El alumno llevaba el arma escondida entre sus pertenencias.
Un estudiante de 14 años fue detenido por llevar un arma de fuego escondida entre sus pertenencias, junto cuando entraba a un centro educativo.
El hecho ocurrió en la calle principal del barrio El Centro, en Poptún, Petén.
El adolescente habría efectuado un disparo al aire minutos antes de su detención.
Luego, hizo la fila para entrar al establecimiento, situación que alertó a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes al llegar y registrar sus cosas, encontraron una pistola, una tolva y 16 municiones.
*Con información de Armando Solórzano.