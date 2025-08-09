Versión Impresa
¡Dispara al aire! Estudiante de 14 años llega armado a centro educativo

  • Por Jessica González
09 de agosto de 2025, 12:16
El estudiante disparó al aire y luego entró al establecimiento. (Foto: Shutterstock)

El estudiante disparó al aire y luego entró al establecimiento. (Foto: Shutterstock)

El alumno llevaba el arma escondida entre sus pertenencias.

Un estudiante de 14 años fue detenido por llevar un arma de fuego escondida entre sus pertenencias, junto cuando entraba a un centro educativo.

El hecho ocurrió en la calle principal del barrio El Centro, en Poptún, Petén.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

El adolescente habría efectuado un disparo al aire minutos antes de su detención.

Luego, hizo la fila para entrar al establecimiento, situación que alertó a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes al llegar y registrar sus cosas, encontraron una pistola, una tolva y 16 municiones.

*Con información de Armando Solórzano.

