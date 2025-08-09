Municipalidad de Guatemala lamenta la muerte de César, su colaborador

César López, hallado al fondo de un barranco, era trabajador de la Municipalidad de Guatemala.
El Equipo de la Gerencia de Operaciones y Obras de la Municipalidad de Guatemala, lamentó el fallecimiento de César Rodrigo López, de 27 años, quien fue hallado en un barranco luego de haber desaparecido el pasado jueves.
La entidad emitió un comunicado solidarizándose con la familia de López y su equipo de trabajo.
Hallado al fondo de un barranco
Esta mañana de sábado, el cuerpo de César fue hallado sin vida al fondo de un barranco, luego de haber sido reportado como desaparecido.
Bomberos Voluntarios realizaron una intensa búsqueda y al descender al barranco, ubicado en el kilómetro 19, ruta al Fiscal Palencia, hallaron el cuerpo López.
Al final del barranco, también se localizó la motocicleta color negra en la que se conducía la víctima.
Hasta ahora se desconocen los detalles sobre lo ocurrido en el lugar, pero autoridades ya investigan el hecho.