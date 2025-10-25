Estudiante de bachillerato es hallada con graves heridas en su vivienda

Persona agredida



En horas de la noche una mujer fue agredida con arma blanca en el interior de un domicilio ubicado en la zona 5 de Santa Cruz del Quiché, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Santa Cruz del Quiché a bordo de la unidad AD-129 la asistieron y… pic.twitter.com/YSjGPm9uHY