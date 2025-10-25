Estudiante de bachillerato es hallada con graves heridas en su vivienda

La joven soñaba con continuar sus estudios en enfermería.
Dannya Irahomy Meneses Ramon, de 17 años, fue socorrida por Bomberos Voluntarios esta madrugada del 25 de octubre, luego de ser alertados por vecinos del lugar.
Al llegar a la vivienda ubicada en 6a. avenida de la zona 5, de Quiché, encontraron a Dannya con heridas de arma blanca, por lo que fue trasladada al Hospital Regional Santa Elena. Sin embargo, debido a la gravedad de las quince puñaladas que recibió, falleció al ingresar al centro hospitalario.
Su responsable está suelto
Según los testigos, antes del hecho, un hombre ingreso a la vivienda a buscarla, para después salir huyendo semidesnudo.
Las autoridades están investigando para identificarlo.
Su sonrisa y carisma
Tras el terrible hecho, en redes sociales se ha repudiado el ataque hacia Dannya, quien estaría cursando quinto Bachillerato en Ciencias Biológicas con Diplomado en Medicina y soñaba continuar con sus estudios en enfermería.
A quienes deja un recuerdo especial por el carisma que la caracterizaba.