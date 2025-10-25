Versión Impresa
Pareja muere luego de sufrir un ataque armado en Villa Nueva

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de octubre de 2025, 12:57
El crimen ha causado consternación en el lugar. (Foto: archivo/Soy502)

El hombre tenía 4 días de haber iniciado a trabajar.

Durante la mañana del sábado 25 de octubre, los Bomberos Voluntarios acudieron al área de Linda Vista, en la zona 4 de Villa Nueva, por un reporte de disparos.

Al llegar encontraron, dentro de una unidad de transporte extraurbano, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 22 años y una mujer de 30 años, quien se presume era su pareja, sin signos vitales.

Ambos, habrían sido atacados por hombres armados, quienes huyeron del lugar.

Según información de los hechos, el hombre fue recién contratado para laborar como ayudante del bus.

(Wilder López/Soy502)
Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el área indagando sobre el hecho.

