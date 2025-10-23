Estudiante guatemalteca es deportada junto a su madre tras una cita en migración

-

La joven se ha quedado sola, pues a dos meses de haber sido deportada, su madre falleció.

Nory Sontay Ramos, de 17 años, fue deportada el pasado 4 de julio a su país de origen, Guatemala, luego de que ICE la detuviera a ella y a su madre después de una cita migratoria en una corte de Los Ángeles.

Nory se convirtió en una destacada estudiante, pero debido a la deportación no logrará graduarse con honores de la secundaria.

A dos meses de haber sido deportadas, Estela Ramos Baten, madre de la joven, falleció en Quetzaltenango, por lo que Sontay se ha quedado sola.

Nory junto a su madre Estela Ramos Baten. (Foto: redes sociales)

Según Nory, su madre vivía con temor constante desde la expulsión de EEUU, pues cada día recordaba las amenazas que recibía de una pandilla, motivo que las obligó a huir en 2015.

Este estrés diario habría agravado su hipertensión y dolores de cabeza persistentes. Apenas dormía y temía salir de casa por si alguien la reconocía.

El certificado de defunción señaló cirrosis hepática como la causa de muerte.

Piden apoyo para Nory

El dinero que habían ahorrado para apelar la deportación se usó para costear el entierro. La joven contó que con parte de esos fondos compró un vestido tradicional maya, el último regalo para Estela, quien siempre había querido ser enterrada con uno.

Es por ello que uno de los catedráticos de la universidad donde estudiaba la guatemalteca, abrió una campaña en de GoFundMe para recaudar fondos y apoyarla.

El dinero recaudado se le transferirá a una cuenta de ahorros. La finalidad es que Nory pueda utilizarlo para sus gastos diarios, continuar con su vida, matricularse, asistir a sus clases y mantenerse en contacto con su familia y amigos en Estados Unidos.