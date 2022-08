Otro incidente entre catedrática de la Usac y alumnos que se declaran en paro

Estudiantes de la Usac denunciaron en redes sociales que reciben amenazas en sus clases por declararse en paro, esto en rechazo a las pasadas elecciones del nuevo rector.

En redes sociales, se volvió a viralizar un video de un nuevo incidente entre una catedrática de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la sede central.

El incidente ocurrió luego de que los alumnos de dicha unidad académica manifestaron su rechazo contra Walter Mazariegos, el actual rector de la Usac, por lo que pretendían no recibir clases y de esa forma mostrar su descontento.

Así ocurrió el incidente

En ese sentido, la catedrática les indicó que los alumnos son libres de abandonar la clase, pero, de hacerlo no recibirían punteo por las actividades a realizar. En su defensa, la docente mencionó que no hay paro de labores ni de clases, y que únicamente está cumpliendo con su trabajo.

"Empiezan a decir cosas a cerca del fraude. Miren jóvenes, yo no apoyo absolutamente nada, no hay paro. Las personas que quieren irse de la clase pueden irse, así que voy a bajar puntos... no me dejan trabajar. Ustedes mismos van a ser los afectados... A las personas, por favor, les pido de favor que no me vuelvan a escribir más porque les voy a bajar puntos", manifestó la catedrática.

El nuevo incidente entre alumnos y docente de la Usac.



Alumnos de económicas de la Usac denuncian que están siendo amenazados y serán perjudicados en sus clases por declarar en huelga y rechazar al nuevo rector, Walter Mazariegos. pic.twitter.com/x4On9dmriv — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 23, 2022

Tras la respuesta de la docente, los alumnos no volvieron a pronunciarse. Sin embargo, difundieron en video en las redes sociales y denunciaron que recibieron amenazas por declararse en paro.

Por ahora, se desconoce cuándo ocurrió el incidente y los datos de la docente involucrada, razón por la que Soy502 consultó con el vocero de la Usac, pero para el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.