Estudiantes de la USAC denuncian actos denigrantes en bautizos

Algunos estudiantes habrían reportado la supuesta desaparición de sus compañeras luego de haberse registrado un bautizo, el cual está prohibido.

En redes sociales circula un video en el que se observan cabellos que habrían sido cortados durante un bautizo, en un aula de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Además, denuncian que el Comité de Huelga habría ingresado al salón para cometer actos denigrantes contra los estudiantes e incluso de haberse llevado a algunas alumnas que desaparecieron, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Sin embargo, la Organización de Estudiantes de Biología (OEB) de la USAC publicó un comunicado oficial antes estos hechos ocurridos en el campus central, este jueves 22 de enero.

Estudiantes "encapuchados" se han visto durante este jueves en las instalaciones de la USAC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

En el mismo, se indica que "las y los estudiantes fueron expuestos a vejaciones físicas, psicológicas y morales, incluyendo el cambio forzado de ropa, cortes de cabello y otros actos degradantes".

También, se mencionó que luego de haber sucedido estos hechos, los representantes estudiantiles establecieron contacto con la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, con el objetivo de velar por la integridad, seguridad y localización de los estudiantes afectados.

Estudiantes de la #Usac denuncian desaparición de varias alumnas



En la jornada matutina de este jueves 22 de enero en la Universidad de San Carlos (Usac) el Comité de Huelga irrumpió en las aulas de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y se llevó a estudiantes para un… pic.twitter.com/hJqulI2SfA — Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 22, 2026

"Bautizos" están prohibidos

En el comunicado, se recalcó que los "bautizos" y actividades similares de bienvenida están prohibidas, dentro y fuera de las instalaciones universitarias, conforme al Acuerdo del Consejo Superior Universitario, Acta No. 5-2019.

Por lo tanto, dichos representantes le exigen al decano en funciones Francisco Pérez Sabino y las demás autoridades universitarias que, "actúen de manera inmediata, diligente y responsable, priorizando en todo momento la vida, integridad física, psicológica y moral de las y los estudiantes involucrados, garantizando su localización, resguardo y acompañamiento".

Asimismo, han exigido que se investigue y se identifique a los individuos que pertenecen al comité de huelga de esa facultad, por ser responsables de estos hechos, y que se les apliquen las sanciones correspondientes.

Ante los graves hechos ocurridos en el campus central de la USAC hoy 22 de enero 2026, por el llamado Comité de Huelga de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. En consejo consultivo con todos los representantes estudiantiles comunicamos: pic.twitter.com/WZsuXHIzjf — OEB (@oeb_usac) January 22, 2026

Mientras que, la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) dijo: "Exigimos la aparición inmediata de las compañeras reportadas como desaparecidas tras la irrupción violenta del comité de huelga en la facultad de Farmacia".

"Los llamados 'bautizos' son violencia, abuso y humillación. Están prohibidos y nada los justifica", agregó la AEU en su cuenta de X.