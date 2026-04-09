¡Manifestación! Estudiantes de Psicología llegan al campus central de la USAC (video)

Un grupo de estudiantes ha llegado al campus central para manifestarse.
EN CONTEXTO: Ministerio Público ingresa a la USAC tras bloqueo en la entrada al Campus Central
La entrada al campus central de la Universidad de San Carlos (USAC), zona 12, amaneció cerrada este jueves.
Sin embargo, el Ministerio Público ingresó para realizar una inspección junto a la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación en Guatemala.
Estudiantes de la Facultad de Psicología han decidido unir fuerzas y en caravana se dirigieron hacia las instalaciones de la casa de estudios.
El grupo salió de la 9a. avenida y 10 calle de la zona 11, hacia la Avenida Petapa, zona 12.
Los estudiantes ya están en el lugar.
Así el ambiente en el lugar: