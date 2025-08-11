Pasado maya del municipio se revive en jornada cultural

-

La Casa de la Cultura 17 de Abril transformó una mañana común en un viaje al pasado, que reunió a más de 600 estudiantes y docentes para descubrir la historia prehispánica del municipio.

LEE TAMBIÉN: Siete décadas de servir y proteger en todo momento a la población

Arqueólogos, expertos de museos, investigadores locales y autoridades culturales guiaron este recorrido por las huellas de un pueblo que aún vive bajo la ciudad.

El evento tuvo como eje el sitio arqueológico Solano, ubicado en el kilómetro 13.4 de la Carretera CA-9 Sur, en Villalobos, zona 2.

Uno de los mapas señala el legado del lugar "Entre Valles" descubierto por Edwin Shook.. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Este lugar, cuyo nombre significa "Entre Valles", fue habitado por los antiguos pocomames y registrado en el siglo XX por el arqueólogo Edwin Shook como parte del inventario de sitios patrimoniales del Departamento de Guatemala.

Según investigaciones, allí existieron casas, templos y un campo de juego de pelota, vestigios que aún permanecen bajo la urbanización actual.

Los expertos detallan que las piezas son únicas por ser realizadas a manos por diferentes personas de la época Pocomam. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Durante las conferencias, se compartieron hallazgos, piezas y tradiciones que evidencian la grandeza cultural de los pueblos originarios que poblaron Villa Nueva.

"Nunca me imaginé que en Villa Nueva existió un lugar de los mayas, hoy aprendí mucho e incluso me enteré de que aquí hubo un campo de juego de pelota", expresó Randy Muñoz, estudiante.

El ritual del juego de pelota servía para conmemorar el mito de la creación entre la luz y la oscuridad, el día y la noche. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Osman Barrios, vicepresidente de la Casa de la Cultura 17 de Abril, destacó que la actividad busca fortalecer la identidad local.

"Celebramos el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, de esta manera por la pluriculturalidad que tenemos. Nuestro deber es apoyar y difundir la información de nuestro municipio que para estos tiempos muy pocas personas conocen".

Un caracol trompeta, conocido también como pututo en los Andes, tecciztli o quiquiztli en náhuatl, es un instrumento musical de viento hecho de un caracol marino. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Sitio arqueológico Solano

Es una elevación natural, donde hoy se encuentra Residenciales Valles de María, fue identificado en 1944 por el arqueólogo Edwin E. Shook como un asombroso sitio arqueológico: