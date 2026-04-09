Estudiantes toman el CUDEP y protestan en rechazo a Walter Mazariegos

Estudiantes del CUDEP, tomaron las instalaciones del campus y mantienen una manifestación pacífica en rechazo a la reelección de Walter Mazariegos.
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Estudiantes del Centro Universitario de Petén (Cudep), sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Santa Elena, Petén, tomaron las instalaciones del campus y mantienen una manifestación pacífica en rechazo a la reelección de Walter Mazariegos.
Esta manifestación, fue anunciada como indefinida, ya que incluye la ocupación de los espacios universitarios como forma de presión ante diversas demandas estudiantiles, entre ellas el cuestionamiento al proceso de elección del rector.
De acuerdo con los manifestantes, su protesta tiene como objetivo visibilizar el descontento de los alumnos y exigir cambios dentro de la universidad.
"Esta acción responde al sentir y la voz del estudiantado, por lo que exigimos que no existan represalias, intimidaciones, amenazas ni sanciones por parte de docentes o personal administrativo", expresó un estudiante.
Hasta el momento, la protesta se he desarrollado de forma pacífica, aunque también se mantiene la incertidumbre sobre cuándo se retomarán las actividades académicas en el campus.