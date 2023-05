¿Cuál es la mejor edad para casarse y no terminar en divorcio? Esto dice un estudio

Para casarse y que funcione tiene que haber una madurez emocional, que puede variar, pero los expertos determinan que es entre estas edades.

Casarse es una decisión trascendental, pues involucra la vida de dos personas.

Los expertos consideran que para que un matrimonio funcione debe existir madurez intelectual y emocional, y que es recomendable que se tope esta decisión cuando el cerebro se haya terminado de formar. Esto sucede hasta los 25 años, pero si esperas un poco más para casarte, la tasa de divorcio aumenta un 5%.

EL libro "Algorithms to Live By: The computer Science of Human Decisions", de Brian Christian y Tom Griffiths, explica que las personas toman mejores decisiones luego de evaluar el 37% de las opciones, y considera que el mejor momento para elegir pareja es a los 26 años.

Según Weena Cullins la mejor edad para que las mujeres se casen es a los 28 años. (Foto: Pexels)

Sin embargo, la terapeuta de relaciones Weena Cullins considera que la mejor edad es a los 28 años, pues en su experiencia cree que es la mejor edad para casarse con las mujeres estadounidenses, pues ya saben cuales son las cualidades que buscan en una pareja y ya aprendieron sus errores de relaciones pasadas. Además, ya han tenido tiempo de explorar su individualidad a nivel personal.y profesional.

Otro estudio, realizado por Nicholas Wolfinger, de la Universidad de Utah, cree que la edad ideal para el matrimonio está entre los 25 y 32 años. Estos datos fueron recabados por la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar.

Otro dato revelador del estudio es que la tasa de divorcios aumentó un 5% cuando la pareja superaba la edad de 32 años. el sociólogo considera que esto sucede porque mientras más grande se es, más difícil es cambiar ciertos hábitos. Perro viejo no aprende trucos nuevos.

Nicholas Wolfinger tiene una opinión diferente a la de Phillip Cohen. (Foto: Pexels)

A pesar de esto, otro sociólogo llamado Phillip Cohen, de la Universidad de Maryland cree que hacerse mayor no representa menos posibilidades para la supervivencia de un matrimonio, de hecho el cree que la mejor edad para casarse es entre los 45 y 49 años, pues la persona ya ha acabo con sus estudios, ya suelen tener una vida profesional y la convivencia antes del matrimonio y esperar a tener hijos reducen las opciones de divorcio.

Sin embargo, estos son datos generales y puede que la idea de matrimonio sea diferente para todas las personas.

Puede que la persona con la que salgas ya se encuentre lista a los 22 o no lo esté hasta los 45. Es recomendable que lo hablen siempre, pues la psicóloga Brenda Ospina considera que la mejor edad es solo cuando se está preparado para el matrimonio y se es consciente de que eso es lo que se quiere.