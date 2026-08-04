Evacuan a más de 300 personas ante el incremento de actividad del volcán de Fuego

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Más de 80 familias fueron evacuadas de manera preventiva luego de que el volcán de Fuego presentara una fase intensa de actividad eruptiva.

Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes 4 de agosto, se realizaron evacuaciones preventivas ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) coordinó con cuerpos de socorro la evacuación de decenas de familias ubicadas en el caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas.

Los evacuados fueron llevados al albergue municipal de San Juan Alotenango. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Las personas fueron trasladadas hacia un albergue habilitado en la Municipalidad de San Juan Alotenango, en donde pasaron la noche tras haber dejado sus viviendas para evitar posibles peligros.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, fueron trasladadas más de 85 familias, siendo aproximadamente 350 personas, quienes fueron transportadas en vehículos de rescate, autobuses e incluso patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC).

Aproximadamente 350 personas fueron evacuadas. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Además, elementos de Bomberos Municipales Departamentales informaron que, fueron movilizados hacia la aldea Panimaché, en donde evacuaron a familias integradas por niños, adultos y personas de la tercera edad, quienes fueron trasladados a un albergue habitado en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Erupción volcán de fuego



Durante la madrugada, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de San Pedro Yepocapa fueron movilizados hacia la aldea Panimaché realizando la evacuación de varias familias integradas por niños, adultos y personas de la tercera edad que han sido… pic.twitter.com/P8uYzZVRM3 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 4, 2026

Incremento de actividad

El volcán de Fuego incrementó su actividad durante las últimas horas hasta llegar a una fase más intensa, provocando que la dispersión de ceniza alcanzara los 6,000 metros sobre el nivel del mar, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).