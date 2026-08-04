¡Paso bloqueado! Cierre preventivo en RN-14 por actividad del volcán de Fuego

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El incremento de la actividad del volcán de Fuego ha provocado que se realice un cierre preventivo en la Ruta Nacional 14.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció que, se realiza un cierre preventivo en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 14, en el ingreso a Alotenango.

Esto debido a que se presenta descenso de material en barranca Las Lajas tras las fuertes erupciones que se han registrado por parte del volcán de Fuego, en las últimas horas.

Por lo que hacen un llamado a la población a evitar transitar por el lugar y atender las instrucciones brindadas por las autoridades.

Cabe destacar que, la Conred declaró Alerta Anaranjada Institucional ante el incremento de la actividad eruptiva del volcán de Fuego, con el propósito de fortalecer la coordinación y las acciones de prevención.

⚠️ Cierre preventivo RN-14 ingreso a Alotenango, debido a que se presenta descenso de material en barranca Las Lajas. pic.twitter.com/dhT1oh90e6 — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

Fase intensa de erupción

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó durante la noche que, el coloso alcanzó la fase intensa de erupción.

El monitoreo satelital confirmó la dispersión de ceniza volcánica de las erupciones a alturas entre 5,000 y 6,000 metros sobre el nivel del mar, según informaron las autoridades.

Cuerpos de socorro realizaron la evacuación de decenas de familias durante la noche y madrugada de este martes.