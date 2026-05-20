Evadió la señalización y terminó atascado entre material fresco

El hombre conducía en estado de ebriedad y deberá pagar una multa.
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Durante la noche del pasado martes 19 de mayo se reportó un hecho vial que dejó a un motociclista atascado en los trabajos municipales que se realizaban en la zona 1 capitalina.
El hecho sucedió en la 9 avenida 10 calle, cuando un hombre a bordo de su motocicleta evadió la señalización provisional y se pasó entre los conos y terminó entre la mezcla de material fresco.
Tras el hecho, Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, indicó que se emitió una multa de Q.1,000.00.
Asimismo, indicó que el hombre se conducía en estado de ebriedad por lo que será citado por el juzgado correspondiente para solventar su situación.