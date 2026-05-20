Evadió la señalización y terminó atascado entre material fresco

¡Posiblemente borracho!



Se fue a meter en material fresco, quedando atascada la motocicleta en la 9 avenida 10 calle zona 1.



Todavía alegando, cuando no respetó la señalización, con el riesgo de cometer alguna imprudencia grave por conducir bajo los efectos del alcohol. Policia… pic.twitter.com/nLa65LKQjj