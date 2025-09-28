¿Lo conocen? Evidencian a vecino que tira bolsas de basura en la zona 7 (video)

-

Vecinos pretenden llevarle la multa a la puerta de su casa.

Las cámaras de vigilancia ubicadas en la Colonia Landívar de la zona 7, evidenciaron como un vecino sale por la noche a tirar basura a la calle.

Según las imágenes, el hombre lleva 2 bolsas negras de basura y las pasa dejando en la banqueta, frente a una vivienda.

En el video compartido en redes sociales se solicita que aquellos que lo conozcan lo reporten para así llevarle la multa correspondiente hasta la puerta de su casa.

Además, se hace la advertencia para todos aquellos que contaminen la colonia.

Mira aquí el video:

Otro caso similar

Hace unas semanas, un vecino publicó un video en redes sociales, donde muestra la gran cantidad de costales llenos de ripio que le dejaron frente a su casa, en la Colonia Castillo Lara, zona 7.

Según relató el vecino, tenía los nombres de las personas responsables, por lo que les daría de plazo hasta el lunes 15 de septiembre para que retiraran todos los costales, de lo contrario los expondría en redes y recibirían una multa de Q5 mil.