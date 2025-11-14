¡Frente a su madre! Hombres intentan secuestrar a una menor

Cuatro hombres intentaron llevarse por la fuerza a una menor, todo frente a su madre.
Vecinos evitaron que se realizara el secuestro luego de que fueron alertados por la progenitora de la menor, quien observó cuando a la fuerza querían llevarse a su hija.
La menor fue rescataba de 4 hombres que intentaban meterla a una camioneta tipo agrícola con placas P 250LGJ, y que posteriormente fueron retenidos para ser entregados a las autoridades.
En el interior del vehículo se encontró armamento de alto calibre.
La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los presuntos secuestradores como Dennis "N", de 36 años, Pedro "N", de 25, Ángel "N", de 24 y Raymundo "N", 36, quienes quedaron a disposición de la ley ante este hecho.