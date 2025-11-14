¡Frente a su madre! Hombres intentan secuestrar a una menor

-

Cuatro hombres intentaron llevarse por la fuerza a una menor, todo frente a su madre.

Vecinos evitaron que se realizara el secuestro luego de que fueron alertados por la progenitora de la menor, quien observó cuando a la fuerza querían llevarse a su hija.

La menor fue rescataba de 4 hombres que intentaban meterla a una camioneta tipo agrícola con placas P 250LGJ, y que posteriormente fueron retenidos para ser entregados a las autoridades.

4 capturados por intento de secuestro de una menor de 13 años



Se les incautó una carabina



En la aldea Canlun l, de Panzos, Alta Verapaz, policías detuvieron a Dennis “N”, de 36 años, Pedro “N”, de 25, Ángel “N”, de 24 y Raymundo “N”, 36 pic.twitter.com/DKT7kl5IfG — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 14, 2025

En el interior del vehículo se encontró armamento de alto calibre.

señalados por un grupo de personas de intento de secuestro de una menor de 13 años.



La progenitora observó cuando con lujo de fuerza intentaban subir a la menor a un picop con placa P-250LGJ, y pidió auxilio a los comunitarios que logran interceptar y retener el picop pic.twitter.com/M6bAOCUkmz — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 14, 2025

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los presuntos secuestradores como Dennis "N", de 36 años, Pedro "N", de 25, Ángel "N", de 24 y Raymundo "N", 36, quienes quedaron a disposición de la ley ante este hecho.