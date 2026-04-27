Hermanos capturados: Uno por disparar al aire y el otro por evitar la captura

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Tras agredir a los agentes de la PNC para evitar la captura de su hermano, termina capturado también.

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Tras varios llamados de alerta a la Policía Nacional Civil, donde indicaban que personas disparaban al aire en la Aldea San Cristóbal, Villa Canales, agentes uniformados de la comisaría 15 detuvieron a un hombre y a su hermano.

Se trata de Eswin Piche, de 30 años quien tiene un antecedente por el delito de violencia contra la mujer del año 2025 y su hermano Edvin Piche, de 27, quien fue detenido por intentar obstruir la labor policial e intentar la detención de su hermano.

Los hermanos fueron trasladados a Torre de Tribunales. (Foto: PNC)

Durante las revisión e identificación de los ahora capturados se les incautó un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, con un cargador y once municiones sin la documentación respectiva.

También, se decomisó una motocicleta en la que intentaron darse a la fuga pero a los pocos metros fueron atrapados. Los hermanos fueron puestos a disposición de los juzgado correspondiente para solventar su situación legal.