Evitar plagas mantiene un ambiente limpio y saludable

Mantener la higiene en el hogar es fundamental para evitar la proliferación de plagas como ratas, cucarachas y otros insectos

Expertos señalan que la limpieza constante y la eliminación de objetos inservibles o recipientes en desuso ayudan a prevenir que estos lugares se conviertan en criaderos de vectores.

La cocina es el área más propensa a la presencia de cucarachas y roedores, debido a los residuos de comida y la humedad, condiciones ideales para que se reproduzcan.

Las fumigaciones son importantes para erradicar cucarachas u otros bichos. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Por ello, se recomienda sellar grietas, agujeros y accesos en los drenajes para impedir su ingreso. Como medidas adicionales, se puede optar por tener una mascota, como un gato, para controlar la presencia de ratas.

En caso de no preferir animales, las trampas mecánicas son una alternativa que en muchas ocasiones resulta efectiva.

Omar López Calderón, especialista en control de vectores, indicó que cuando una plaga se propaga demasiado, se puede recurrir a la fumigación con productos de uso doméstico.

La cocina es donde más se alojan los roedores e insectos. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Durante la aplicación es importante desalojar la vivienda por al menos dos horas y posteriormente realizar una limpieza para evitar riesgos por el contacto con los químicos.

"Las plagas son un problema muy común en cualquier hogar. Lo importante es prevenir y para eso debemos mantener la higiene. Evitar plagas no solo es por salud, pues en algunos casos, como los roedores, causan daños en nuestras casas", comentó López.

Asimismo, existen remedios caseros que pueden resultar útiles. Para las cucarachas, una mezcla de bicarbonato con azúcar colocada en las orillas de la cocina puede ser efectiva, al igual que la limpieza con vinagre, cuyo olor las repele.

En el caso de las ratas, se recomienda el uso de desinfectantes con aromas intensos como chile, canela o menta, olores que estos animales tienden a evitar.

Las ratas pueden ser portadores de enfermedades, por lo que se recomienda, por cualquier medio, evitar tener uno de estos animales en nuestra vivienda.

Recomendaciones prácticas

1. Mantener limpieza diaria

Barrer y trapear con frecuencia.

Lavar los platos inmediatamente después de usarlos.

No dejar restos de comida a la intemperie.

2. Eliminar criaderos

Deshacerse de recipientes, cajas o muebles que ya no se utilicen.

Vaciar y limpiar contenedores de basura todos los días.

3. Proteger la cocina

Limpiar superficies y electrodomésticos después de cocinar.

Guardar los alimentos en recipientes herméticos.

Secar bien las áreas húmedas.

4. Sellar accesos

Tapar grietas, rendijas y agujeros en paredes o pisos.

Colocar rejillas o tapas en los drenajes.

5. Control preventivo

Usar trampas o cebos caseros para detectar presencia de plagas.

Tener una mascota, como un gato, puede ayudar contra las ratas.

6. Fumigación segura